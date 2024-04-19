В окупованому Криму відмовилися від урочистостей на 9 травня

У Криму відмовилися від проведення параду Перемоги та «Безсмертного полку». Про це у п'ятницю, 19 квітня, повідомив самопроголошений «прем'єр-міністр» тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим Сергій Аксьонов.

Аксьонов стверджує, що це робиться «з міркувань безпеки», але в Криму «обов'язково вшанують пам'ять загиблих» та проведуть «святкові заходи у різних форматах».

Раніше у кількох містах Росії заявили, що відмовляються від звичних урочистостей 9 травня. Зокрема, про це повідомили керівники Курської, Брянської, Рязанської, Білгородської та Псковської областей РФ. Список може бути неповним.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що в результаті удару по аеродрому Джанкоя в окупованому Криму знищено установки ППО, понад 20 російських військових вважаються зниклими безвісти.