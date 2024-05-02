Війська РФ просунулися на Авдіївському напрямку — DeepState

Росіяни просунулися на Авдіївському напрямку на Донеччині. Фото: DeepState

Збройні сили Російської Федерації просунулися на Авдіївському напрямку Донецької області. Про це повідомляє український проєкт DeepState.



«Ворог просунувся у Архангельському, біля Новоолександрівки», — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, що селище Новоолександрівка знаходиться під контролем українських військовослужбовців.



Військові аналітики уточнили, що росіяни просунулися південніше Первомайського, також судячи з карти вони наступають в Урожайному.

Раніше ми писали, що російська окупаційна армія продовжує тиснути на Авдіївському та Бахмутському напрямках, минулої доби тут було зафіксовано 66 бойових зіткнень.



Своєю чергою аналітичний канал DeepState вказав на те, що РФ захопила Керамік та Новокалинове, а також просунулась біля Новоолександрівки та Урожайного на Донеччині.