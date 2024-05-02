Орловська та Курська області РФ частково залишилися без світла через атаку дронів

На Російську Федерацію пізно вночі було здійснено атаку безпілотників. Внаслідок цього в Орловській та Курській областях виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомляє Baza.



За даними губернатора Орловської області Андрія Кличкова, під час знешкодження було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Глазунівського та Свердловського районів регіону. Частина області залишилася без світла.



На місці пригоди працюють оперативні служби.



Крім того, у селищі Понирі Курської області пошкоджено лінії електропередачі.



«У населеному пункті немає світла. Аварійні бригади вже почали відновлення електропостачання» — зазначив губернатор Роман Старовойт.



Раніше ми писали, що вночі на 2 травня було чути вибухи над селищем Афіпський у Краснодарському краї РФ. Відомо про нібито атаку дронів на НПЗ, який був розташований у цьому населеному пункті.