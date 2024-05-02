Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD

Окупанти атакують Часів Яр з двох сторін. Карта: Bild

За повідомленням експерта німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, під час наступу на Часів Яр Донецької області російська армія задіює тактику подвійного удару.

Зазначається, що збройні сили РФ безпосередньо атакують мікрорайон «Канал» на сході міста, а також обходять його з півночі та з півдня через села Богданівка та Іванівське (Червоне).

У центрі та на півночі ЗСУ тримають оборону. Але на південному фланзі ЗС РФ вдалося перейти канал Сіверський Донець — Донбас і просунутися у напрямку міста.

«Російські окупаційні сили форсували канал у Часовому Яру в одному кілометрі на південний схід від міста. Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до населеного пункту зі сходу чи півдня», — пише Рьопке.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ атакує Часів Яр з артилерії та FPV-дронами, обстрілює цивільних. Саме тому більшість волонтерів не приїжджає до міста.