Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD

02 травня 2024, 08:27

Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD

Окупанти атакують Часів Яр з двох сторін. Карта: Bild Окупанти атакують Часів Яр з двох сторін. Карта: Bild

За повідомленням експерта німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, під час наступу на Часів Яр Донецької області російська армія задіює тактику подвійного удару.

Зазначається, що збройні сили РФ безпосередньо атакують мікрорайон «Канал» на сході міста, а також обходять його з півночі та з півдня через села Богданівка та Іванівське (Червоне).

У центрі та на півночі ЗСУ тримають оборону. Але на південному фланзі ЗС РФ вдалося перейти канал Сіверський Донець — Донбас і просунутися у напрямку міста.

«Російські окупаційні сили форсували канал у Часовому Яру в одному кілометрі на південний схід від міста. Тепер це лише питання часу, коли вони увійдуть до населеного пункту зі сходу чи півдня», — пише Рьопке.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія РФ атакує Часів Яр з артилерії та FPV-дронами, обстрілює цивільних. Саме тому більшість волонтерів не приїжджає до міста.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Часів Яр Донецька область Атаки Росії

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:42
Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
08:27
Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD
07:57
Війська РФ просунулися на Авдіївському напрямку — DeepState
23:24
Головне за день: Зміни на лінії фронту. Одесу атакували двічі за добу
15:25
В окупованому Рубіжному чоловік загинув під час пожежі через недопалок
13:28
У захопленому Маріуполі пролунали вибухи
12:25
В Авдіївці підлягають відновленню лише 19 багатоквартирних будинків — Пушилін
23:19
Головне за день: Обстріл Харкова. В окупації почастішали випадки насильства
16:59
У Криму окупанти навмисно глушать мобільний зв'язок та навігацію
14:53
Окупована частина Луганської області частково залишилася без води
11:22
На військовому аеродромі в Джанкої вночі пролунали вибухи: п'ятеро військових РФ постраждали
08:29
В окупованому Криму пролунали вибухи
23:12
Головне за день: Атака по Одесі. На Донбасі затримали голову нижегородської Думи
19:18
Росія атакувала Одесу: 4 загиблих і понад 30 постраждалих, горить «палац Ківалова»
17:44
«Мирні переговори» за сценарієм Кремля: які фейки та маніпуляції ►
13:59
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного
11:22
Новомихайлівка на Донеччині захоплена російськими військами — DeepState
22:30
Головне за день: Росіянин убив двох українських військових у Німеччині. Складна ситуація на передовій
21:05
Путін каже, що Україну створив Ленін. Чому це неправда ►
15:40
Під час обстрілу Донецької області загинула жінка
усі новини
12:13
ЗС РФ запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС — ГУР
11:58
Дрони атакували залізничну інфраструктуру Росії
11:21
Україна може розпочати переговори з РФ після саміту миру у Швейцарії — Кулеба
11:01
Інформатор «вагнерівців» шпигував за військовими аеродромами у Донецькій області
10:55
Росіяни вдарили по Торецьку: є «приліт» на територію промпідприємства
10:42
Населені пункти Донецької області 18 разів зазнавали російських обстрілів минулої доби
10:40
На будівництві в Києві бетонна плита розчавила будівельника
10:13
На одній із шахт у Донецькій області через обстріл виникла пожежа на поверхні
09:55
Вночі росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою: є руйнування
09:21
Дрони вночі знову атакували енергооб'єкти Росії: Подробиці
08:56
Протягом доби росіяни вбили на Донеччині чотирьох жителів, ще вісьмох — поранили
08:52
Внаслідок обстрілу Гірника дві людини загинули і шестеро поранені — ДСНС
08:33
Понад 1000 окупантів та 29 ББМ: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати армії РФ за добу
08:27
Російські війська просуваються на південь від Часового Яру — BILD
08:16
Окупанти ввечері атакували Слов'янськ: пошкоджено будинки та дитячий садок
08:01
Росія застосовує в Україні заборонену зброю — Держдепартамент США
07:57
Війська РФ просунулися на Авдіївському напрямку — DeepState
07:35
Орловська та Курська області РФ частково залишилися без світла через атаку дронів
06:48
РФ ударила ракетами по сортувальному депо та відділенню «Нової пошти» в Одесі: спалахнула пожежа, є постраждалі
06:20
У Краснодарському краї РФ дрони атакували Афіпський НПЗ
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки у Смоленській області. Кадр із відео Дрони вночі знову атакували енергооб'єкти Росії: Подробиці
02 травня, 09:21
Обстріл Гірника: двоє загиблих та шестеро поранених. Фото: ДСНС Внаслідок обстрілу Гірника дві людини загинули і шестеро поранені — ДСНС
02 травня, 08:52
Росіяни атакували Одесу. Фото: Олег Кіпер РФ ударила ракетами по сортувальному депо та відділенню «Нової пошти» в Одесі: спалахнула пожежа, є постраждалі
02 травня, 06:48
Наслідки ракетного удару по Одесі. Кадр із відео Росія вдарила по складу «Нової пошти» в Одесі: понад 10 постраждалих
01 травня, 23:02
Працівники Дружківського хлібозаводу вийшли на акцію протесту щодо невиплати заробітної плати. Фото: Дмитро Глушко /Новини Донбасу Дружківський хлібозавод призупинив роботу: співробітники пів року не отримують зарплати
01 травня, 10:59
Масований удар РФ: евакуація з Новоолександрівки. Фото: Нацполіція 20 авіабомб за годину: під масованим ударом РФ «Білі янголи» евакуювали 16 жителів Новоолександрівки
01 травня, 10:39

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір