У Краснодарському краї РФ дрони атакували Афіпський НПЗ

У ніч проти 2 травня було чути вибухи над селищем Афіпський у Краснодарському краї РФ. Відомо про нібито атаку дронів на НПЗ, який був розташований у цьому населеному пункті. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

За попередньою інформацією, дрони летіли у бік нафтопереробного заводу, проте нібито впали за кілька кілометрів від нього. У РФ стверджують, що безпілотники — українські.



«Перший вибух над населеним пунктом пролунав о 3:10. Після цього звук мотора в небі продовжився і було чути ще два вибухи. БПЛА було збито ППО або посаджено засобами РЕБ», — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих, загиблих та руйнування не надходила.

Раніше ми писали, що 1 травня вночі дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Там почалася пожежа.