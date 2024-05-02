РФ ударила ракетами по сортувальному депо та відділенню «Нової пошти» в Одесі: спалахнула пожежа, є постраждалі

Росіяни атакували Одесу. Фото: Олег Кіпер

Сьогодні вночі, 2 травня, окупаційна російська армія завдала удару по сортувальному депо та відділенню «Нової пошти» Одеси. На місці сталася велика пожежа, є постраждалі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та пресслужба «Нової пошти».



«Ніч 1 травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Влучила ракета окупантів», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, будуть компенсовані клієнтам у повному обсязі. Крім того, посилки, що були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 «Нової пошти» в Одесі.

За словами Кіпера, також внаслідок російської ракетної атаки у деяких будинках вибиті вікна.



«Постраждали 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості до лікарні. Всім іншим допомогу надано на місці», — заявив глава регіону.





Раніше ми писали, що росіяни вночі вдарили по Одесі двома балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє поранені.