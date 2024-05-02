Понад 1000 окупантів та 29 ББМ: у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати армії РФ за добу

Збройні сили України за минулу добу, 1 травня, ліквідували 1030 російських окупантів та величезну кількість військової техніки, зокрема, 20 танків та 29 БМП (бойова броньована машина – ред.). Загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни становить 470 870 військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.05.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 47 0870 (+1030) осіб ліквідовано;

танків – 7 332 (+20) од.;

бойових броньованих машин – 14 096 (+29) од.;

артилерійських систем – 12 044 (+20) од.;

РСЗВ – 1 053 од.;

засобів ППО – 784 (+4) од.;

літаків – 348 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 561 (+23) од.;

крилатих ракет – 2 126 од.;

кораблів/катерів – 26 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 224 (+49) од.;

спеціальної техніки – 1 988 (+8) од.

У відомстві зазначають, що на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.