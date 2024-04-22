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Росія може перекинути з Карабаху в Україну близько 2000 солдатів і десятки БТР-82А — BILD

22 квітня 2024, 08:48

Росія може перекинути з Карабаху в Україну близько 2000 солдатів і десятки БТР-82А — BILD

Перекидання 2000 солдатів і БТР-82А з Карабаху. Фото: кадр із відео Перекидання 2000 солдатів і БТР-82А з Карабаху. Фото: кадр із відео

Цього тижня Росія почала виводити з Нагірного Карабаху війська, які називала «миротворчими силами», і може направити їх в Україну. Про це пише німецьке видання BILD.

«Вони були там з осені 2020 року. Контингент налічував близько 2 тисяч солдатів. Разом із технікою їх вивозять з Азербайджану залізницею через кордон до Дагестану», — йдеться у повідомленні.

Як зазначає експерт BILD Юліан Рьопке за аналізом відкритих даних, вже лунають «деякі побоювання», що цей контингент можуть направити в Україну.

На озброєнні «миротворців» були десятки нових БТР-82А. Раніше аналітик BILD заявив, що в України не залишилося засобів протиповітряної оборони під Часовим Яром Донецької області.

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