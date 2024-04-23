Обстріл телевежі: У Харкові та на околицях відсутній сигнал цифрового ТБ

Ракета Х-59 влучила по харківській телевежі. Фото: Синєгубов

Вчора, 22 квітня, російські окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Про це на своїй Telegram-сторінці написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів», – заявив Синєгубов.



За словами голови Харківської військової адміністрації, пошкоджено технічні приміщення. Фахівці аналізують пошкодження телевізійного обладнання.

Ракета Х-59 влучила по харківській телевежі. Фото: Синєгубов

Ракета Х-59 влучила по харківській телевежі. Фото: Синєгубов

Ракета Х-59 влучила по харківській телевежі. Фото: Синєгубов

Ракета Х-59 влучила по харківській телевежі. Фото: Синєгубов

Зазначається, що попри атаку, харків'яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють.



Нагадаємо, вчорашній ракетний удар по телевежі в Харкові зафільмували місцеві жителі.



На відео потрапив момент того, як падає верхня частина вежі.