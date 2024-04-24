Результат удару окупантів по Одесі. Фото: Думська

Вранці армія РФ атакувала Одесу з літаків тактичної авіації, вибуховою хвилею пошкоджено близько 30 будинків, інформують Сили оборони півдня України.



«Поки що відомо про одну постраждалу 43-річну жінку, вона в стані середнього ступеня тяжкості доставлена до лікарні. Близько 30 будинків пошкоджені ударною хвилею: вибиті шибки, у деяких будинках впали стелі», — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Результат удару окупантів по Одесі. Фото: Думська

ДТЕК Одеські електромережі зазначило, що внаслідок атаки було пошкоджено повітряні лінії. Тимчасово без світла залишилась частина людей в Хаджибейському районі міста.



Нагадаємо, минулої доби, 23 квітня, росіяни поранили сімох жителів Донецької області: п'ять у Костянтинівці, по одному в Нью-Йорку та Красногорівці.