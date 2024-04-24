В окупрваному Донецьку стався скандал у поліклініці. Учасника перевірить «МВС ДНР»

У тимчасово окупованому Донецьку у місцевій поліклініці чоловік, використовуючи ненормативну лексику, кричав на жінку. «МВС ДНР» проведе перевірку. Про це повідомили у соцмережах.



Невідомо, що спричинило конфлікт між чоловіком і жінкою. На кадрах видно, що у медичному закладі була черга, серед людей також можна було побачити російських військових.



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін прокоментував інцидент. За його словами, чоловік образив не лише жінку, а й ветерана. У зв'язку з цим він попросив «МВС ДНР» негайно провести перевірку та дати правову оцінку поведінці цього громадянин».



«Неприпустимо ображати ветеранів, неприпустимо ображати жінок. Миритися з такою поведінкою не можна», — заявив Пушилін.

В окупрваному Донецьку стався скандал у поліклініці. Тепер учасника перевірить «МВС ДНР»https://t.co/5natemXb4f pic.twitter.com/lf2eeHUx62 — Новини Донбасу (@novostidnua) April 24, 2024

Раніше ми писали, що так звана «адміністрація голови ДНР» має бути скасована до 1 вересня 2024 року. Відповідний указ підписав Денис Пушилін.