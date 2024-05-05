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Війська РФ тричі вдарили бомбами по Харкову. 15 людей постраждали, багато руйнувань

05 травня 2024, 19:31

Війська РФ тричі вдарили бомбами по Харкову. 15 людей постраждали, багато руйнувань

Наслідки ударів по Харкову. Фото: ОВА Наслідки ударів по Харкову. Фото: ОВА

Російська авіація сьогодні, 5 травня, вдарила по центру Харкова трьома плануючими авіабомбами. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Оновлено. Кількість постраждалих зросла до 15 людей, повідомляє Харківська обласна прокуратура. За попередніми даними, ворог завдав удари по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Зазначається, що одна жінка у тяжкому стані. Ще двом чоловікам та жінці надають допомогу в медичній установі, стан середній.

Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці.

Пошкоджено понад 15 багатоквартирних будинків, приватні будинки, автомобілі, спортивний комплекс, що не діє, офісні будівлі.

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