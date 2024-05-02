Москва забрала справу вбитого Рассела Бентлі

Справа вбитого проросійського пропагандиста Рассела Бентлі «Техаса» перебуває у головному слідчому управлінні у Москві. Адвокат дружини вбитого заявив, що Москва «надала великого значення» цій справі. Слідчі забрали справу з місцевого «військового комітету» в окупованому Донецьку.



Адвокат додав, що для окупаційної влади Бентлі став «знаковою фігурою». І назвав його загибель «безглуздою». Призначено судово-медичну експертизу останків, а «негідників у погонах затримано», – додав юрист у коментарі каналу WarGonzo.



Раніше повідомлялося, що російські військові з 5-ї танкової бригади після вбивства 8 квітня Рассела Бентлі у Донецьку підірвали та спалили машину з його тілом усередині.