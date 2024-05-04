Правозахисники розкритикували закон про зв'язки із жителями окупованих територій ►

За несповіщення про наявність родичів та близьких на тимчасово окупованій території можуть звільнити з роботи. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Він вносить зміни до Кодексу законів про працю України.

Роботодавець має право розірвати договір із працівником у разі, якщо той не повідомив про свої зв'язки з громадянами, які перебувають на окупованій території. Насамперед це стосується людей, які працюють на об'єктах державної власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та об'єкти критичної інфраструктури. Для інших підприємств поки що це лише рекомендація.



Коаліція українських громадських організацій виступила з критикою цього законопроєкту. Вони звернулися до президента України із вимогою застосувати право вето. На думку правозахисників, положення цього закону створюють підстави для утисків та стигматизації людей, які мають родичів та друзів серед мешканців тимчасово окупованих територій, адже окуповано 20% країни.



«Там йдеться, по-перше, не лише про людей, які знаходяться на окупованих територіях, а й у тому числі зареєстровані на окупованих територіях. І загалом про зв'язки. Тобто це не лише про родичів, а про невизначену категорію осіб. Чи це родинні зв'язки, чи це друзі, знайомі, чи це взагалі випадкові люди, з якими вільно люди переписуються в інтернеті. І вони є при цьому або зареєстровані на окупованій території. Такого розуміння цей закон не дає. І, відповідно, це відкриває шлях для широкого трактування цієї норми», — каже аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.



Відсутність чітких формулювань може стати приводом до маніпуляцій, вважають правозахисники.



«Що найнебезпечніше у цьому законі? Те, що у людей, які мають прописку, реєстрацію на тимчасово окупованих територіях, ставимо у становище не друзів і не союзників, тих, хто мешкає поряд з нами. Якщо це переселенці — це люди про зв'язки з якими треба повідомляти? Тобто ми говоримо людям, які виїхали або мешкають на окупованих територіях, що про них треба повідомляти, бо вони потенційно небезпечні», — розповіла головна директорка-координаторка «Донбас СОС» Віолетта Артемчук.



Крім цього, це несе певну стигматизацію щодо мешканців окупованих територій. Що суперечить політиці реінтеграції громадян, котрі опинилися на непідконтрольній території. Адже проживання та реєстрація на окупованій території не є правопорушенням.



«Коли ми говоримо про повернення цих територій, ми говоримо насамперед про повернення людей. А ось це позиціювання створює враження, що ми говоримо про цих людей як про загрозу національній безпеці та нашій інфраструктурі, об'єктам критичної інфраструктури, бо зв'язки з ними потрібно роботодавцю повідомляти. Є велика різниця між особами, які чинять злочини проти основ національної безпеки, певну діяльність, державну зраду тощо, і просто нашими громадянами, які залишилися чи зареєстровані на окупованій території», — пояснила аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк.



Крім цього, формулювання у цьому законі стигматизують переселенців, які живуть на підконтрольній Україні території та мають родинні зв'язки з тими громадянами, які залишились в окупації. У разі загрози для критичного підприємства, чи будуть ці люди під підозрою насамперед? Чітких відповідей це питання закон не дає.



«Звичайно, цього всього немає в законі, але саме в цьому моменті це викликає таке сприйняття, що зв'язки на окупованих територіях — це якась причина для більшої підозри щодо загрози національній безпеці. Вони дійсно можуть в результаті призводити до більш прискіпливого ставлення і до додаткових підозр, які, по суті, не мають жодного об'єктивного обґрунтування», — розповіла Синюк.



У законі немає зрозумілого механізму щодо того, яким чином збиратимуть дані про родичів на окупованій території та як вони використовуватимуться.



«Закон не чіткий. Тут може бути трактування — треба повідомити, хто є, все про них. Хтось збирає особисті дані людей, які там залишилися і куди їх передають, — немає цього в законі. І є, скажімо так, неприємне відчуття і лякає, бо не визначено, що буде далі», — каже Артемчук.



Закон має підписати президент України Володимир Зеленський. В Україні понад 3 мільйони людей, які стали переселенцями після повномасштабного вторгнення Росії, скільки з них працює на стратегічних підприємствах і має зв'язки з жителями окупованих територій — невідомо.