Який вигляд має аеродром в окупованому Джанкої після удару — супутникові знімки

З'явилися супутникові знімки наслідків ударів по військовому летовищу в окупованому Криму. Проєкт «Схеми» опублікував фотографії окупованого Джанкоя, де в ніч проти 30 квітня було завдано удару ракетами ATACMS по військовому аеродрому.



За інформацією російського видання Astra, в результаті атаки об'єкта поранені п'ятеро військовослужбовців РФ.

Супутник Planet Labs зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі — найімовірніше, це була російська система протиповітряної оборони С-300/С-400, що складається з пускових установок та РЛС. Про те, що ця система там була, свідчить знімок за 27 квітня, пишуть «Схеми».



Судячи з супутникових фото, удару зазнала одна з установок С-300/С-400, інші були передислоковані з цієї території.



Цей аеродром у Джанкої, за словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, — одна з найбільших баз російських гелікоптерів, його також використовують як військовий транспортний вузол, що слугує для переміщення як техніки та боєприпасів, так і особового складу.



Збройні сили України офіційно не коментували удари по військовому летовищу в Джанкої.