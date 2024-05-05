Мирноград та Покровськ скоро будуть з водою

Ремонт пошкодженого водопроводу Карлівка — Рівне на Донеччині завершено. Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, канал почали заповнювати водою.



Невдовзі Покровськ та Мирноград знову матимуть стабільне водопостачання.



«Дякую фахівцям, які, незважаючи на свято, оперативно відреагували на ситуацію та полагодили все, що було необхідно», — зазначили в Донецькій ОВА.



Раніше жителям Мирноградської громади порадили кип'ятити воду чи брати чисту із перевірених джерел питного водопостачання, що відповідає санітарним вимогам.







