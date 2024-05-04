Під Донецьком шукають російського військового, який розстріляв 6 товаришів по службі

Юрій Галушко. Фото: соцмережі

На окупованій частині Донецької області розшукують російського військового Юрія Галушка, якого звинувачують у розстрілі 6 військовослужбовців гаубичного артилерійського дивізіону 10-го танкового полку ЗС РФ. Інформацію про це опублікував прокремлівський телеграм-канал «Проект Барс».



Також у мережі опубліковано орієнтування на нього. Зазначається, що молодший сержант Юрій Галушко розстріляв шістьох військових 4 травня і з автоматом АК-12 втік у невідомому напрямку.

Також є інформація, що це масове вбивство сталося у районі Мар'їнки.



Згідно з орієнтуванням, Юрій Галушко пішов на військову службу за контрактом з виправної колонії 28 лютого 2024 року.



Також повідомляють, що Галушко є уродженцем Харкова.