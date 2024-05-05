Наслідки обстрілу Слов'янської ТЕС. Фото: Володимир Проскунін

Вранці 5 травня жителі Слов'янська на Донеччині чули вибухи. За повідомленнями користувачів соцмереж, під обстріл потрапила Слов'янська теплоелектростанція під містом.



Очевидці повідомляють, що було кілька влучань у цех, що не працює, та відкриту територію.



За попередньою інформацією, постраждалих немає. ТЕС працює у штатному режимі.



Доповнено. Заступник начальника Миколаївської районної держадміністрації Володимир Проскунін підтвердив факт обстрілу.



«Сьогодні 5 травня о 10:35 почався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. Під час обстрілу пошкоджено низку об'єктів на території станції», — цитує Проскуніна «Суспільне Донбас».



За словами начальника, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ «Смерч» і однією фугасною ракетою. Постраждалих унаслідок атаки немає.