DeepState звинуватив у прориві оборони під Очеретиним керівництво 115-ї ОМБр ЗСУ

Російські війська активно просуваються в районі Очеретиного Донецької області. За прорив оборони Сил оборони в Очеретиному відповідальне керівництво 115-ї ОМБр. Про це повідомляє український проєкт Deep State.



Воєнні аналітики зазначили, що ситуація навколо прориву української оборони в Очеретиному оголила низку проблем. Зокрема, усе починається з некомпетентності деяких спікерів, які підривають довіру до військово-політичного керівництва заявами, які на тлі візуальної присутності ворога в центрі селища виглядають вкрай помилковими.



«І це за часів, коли можна зателефонувати до бригад або перевірити систему ситуаційної обізнаності. Закінчуючи ігноруванням низки хронічних проблем у певних лінійних з'єднаннях сил оборони, які ставлять на відповідальні ділянки фронту», — зазначили у відомстві.



За попереднью інформацією, ця бригада має значні втрати.



«Керівництво 115-ї ОМБр відповідальне за крах оборони на цілій ділянці, допустивши значні втрати загиблими, пораненими та зниклими безвісти. Це не секрет, у соцмережах достатньо нових публікацій із пошуком рідних. Пересічні бійці не повинні нести покарання за відсутність організації та взаємодії у бригаді — вони й так платять життям та здоров'ям», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що війська РФ змогли просунутися на Авдіївському напрямку на Донеччині.