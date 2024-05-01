Зеленський анонсував ще сім угод про гарантії безпеки

Україна готує ще сім нових угод щодо гарантій безпеки. Одна з цих угод буде укладена зі Сполученими Штатами Америки. Про це у відеозверненні сказав Володимир Зеленський.

«Готуємо ще сім нових безпекових документів для нашої держави — двосторонніх угод безпеки. Зокрема щодо угоди про безпеку зі Сполученими Штатами. Зброя, фінанси, політична взаємодія — сьогодні працював із командою щодо конкретних деталей цих документів, і за деякими з них уже є попередній текст угод», — пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що кожна з угод безпеки підтримає Україну цього року та наступні роки.

«Безпечна архітектура на якийсь час до вступу до НАТО. Наповнюємо драфти угод сильнішими можливостями для України та нашої спільної безпеки з партнерами. Зрозуміло, що особливий пріоритет — усім, що більше захистить від російського терору», — підсумував він.