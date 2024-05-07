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Війська РФ просунулися поблизу Новопокровського — DeepState

07 травня 2024, 09:25

Війська РФ просунулися поблизу Новопокровського — DeepState

На південь від Очеретиного війська РФ просунулися поблизу Новопокровського. Фото: скріншот карти DeepState На південь від Очеретиного війська РФ просунулися поблизу Новопокровського. Фото: скріншот карти DeepState

На південь від Очеретиного війська РФ просунулися поблизу Новопокровського, – повідомляє український аналітичний онлайн-сервіс DeepState.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку на околицях Новоолександрівки, Новопокровського, Сокола, Уманського, Яснобродівки, Нетайлового та Невельського.

Після окупації Авдіївки російські війська змогли просунутися на 20 км у бік Покровська.

У цьому районі за просування армії РФ відповідають: 433-й мотострілецький полк, 55-та окрема мотострілецька бригада, 74-та окрема мотострілецька бригада і 27-ма мотострілецька дивізія (колишня 21 ОМСБр).

Нагадаємо, що окупаційні війська РФ захопили Кислівку у Харківській області.

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