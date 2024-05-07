Обстріл житлових кварталів Херсона: уламки від російських снарядів прошивають будинки наскрізь

Обстріл житлових кварталів Херсону. Фото: кадр із відео

Учора ввечері російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вчергове вдарили по Херсону, написав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Під вогнем були, зокрема, житлові квартали у Дніпровському районі міста. За словами місцевих жителів, уламки прошивають будинки наскрізь.



«Ось уламок, пролетів через дах, ми встигли сховатися», — розповів херсонець, який потрапив під обстріл.



Нагадаємо, через російські обстріли в Херсоні постійно зростає кількість травмованих місцевих громадян.