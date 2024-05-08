Сили ППО України знищили 59 з 76 повітряних цілей за ніч

ППО України знищила 59 повітряних цілей: 39 ракет та 20 ударних БПЛА

У ніч проти 8 травня 2024 року російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Про це написав командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Загалом РФ застосувала 76 засобів повітряного нападу: 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської обл. – РФ);

2 балістичні ракети «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

4 крилатих ракети «Калібр» (з акваторії Чорного моря);

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 ТЗ (район пусків – Саратовська обл., акваторія Каспійського моря);

1 крилату ракету «Іскандер-К» (з Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької обл.);

21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136 (з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл.).

За інформацією командувача Повітряних Сил ЗСУ, до відбиття БПЛА та ракет противника залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

33 крилатих ракети Х-101/Х-555;

4 крилатих ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.

Також командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук нагадав, що сьогодні, 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



«Вшановуємо полеглих у тій страшній війні, вшановуємо українських героїв сучасності, які цього разу боронять рідну землю від рашизму!», –додав він.



Раніше, вночі 8 травня, війська РФ здійснили чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Удари припали на шість областей.