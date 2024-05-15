СБУ затримала агентів РФ, які скоригували удар «іскандерами» по багатоповерхівці у Покровську

Один із підозрюваних у коригуванні удару по багатоповерхівці. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ знешкодила на Донеччині агентурну групу військової розвідки Росії. У результаті операції затримали шістьох агентів, які коригували обстріли регіону. Про це повідомив пресцентр служби безпеки.



За наведенням зловмисників 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами «Іскандер» по місту Покровськ. Під час першої атаки армія Росії влучила у багатоквартирний будинок.







«Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, росіяни завдали повторного удару. Унаслідок ворожих "прильотів" були численні жертви та поранені серед цивільного населення. Крім того, ця агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку»,— йдеться у заяві СБУ.



За інформацією спецслужби, злочинці діяли незалежно один від одного, але замикалися на загальному кураторі військової розвідки Росії. Його особу вже встановлено Службою безпеки.



Саме цей куратор створив та дистанційно керував агентурною групою, до якої входило шестеро жителів Покровського району.





Щоб знайти їх та завербувати, співробітник російської спецслужби використав прокремлівські телеграми, де вони залишали антиукраїнські коментарі.



Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення. Раніше протягом минулої доби росіяни дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області.



Інформація про постраждалих серед мирного населення за цей час не надходила.