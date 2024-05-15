Обстріл Миколаєва: кількість постраждалих від російської ракетної атаки зросла

Внаслідок російської ракетної атаки по Миколаєву постраждали люди. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Миколаєві через ранкові ракетні удари російських окупантів зросла до шести осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Агресор завдав удару по Миколаєву. Попередньо, відомо вже про 6 постраждалих», — йдеться у повідомленні ДСНС у середу.

Повідомляється, що пожежу, яка виникла після ракетного удару, вже ліквідовано.

«Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема, будівля та припарковані поряд автомобілі, на площі 400 квадратних метрів», — зазначено у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, у Миколаєві вранці 15 травня зафіксовано два «прильоти» після оголошення про загрозу застосування РФ балістичної зброї.