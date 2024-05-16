Нова ракетна атака в Криму: на аеродромі «Бельбек» згоріла заправна станція

Пожежа на аеродромі «Бельбек» у Криму. Фото: Astra

Оновлено (9:30, 16 травня). На військовому аеродромі «Бельбек» в окупованому Криму в результаті атаки в ніч проти 16 травня знищено заправну станцію. Про це повідомляє Astra з посиланням на джерело в екстрених службах півострова.



Зазначається, що щонайменше одна із запущених Криму ракет не була збита. Вона влучила у заправну станцію на військовому аеродромі «Бельбек», виникла пожежа. Попередньо, постраждалих немає.



У Міноборони РФ заявили, що в ніч проти 16 травня над Кримом збито 5 ракет ATACMS.

В окупованому Криму пізно ввечері 15 травня оголосили ракетну небезпеку, Кримський міст тимчасово перекритий.



Телеграм-канал «Крим сьогодні» з посиланням на місцевих жителів пише, що вибухи були чутні у Сімферополі, Севастополі та Бахчисараї. При цьому повітряну тривогу оголосили після вибухів.



Також з'явилися кадри роботи ППО РФ.

О 23:15 оголосили відбій повітряної тривоги.



Призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про відбиття атаки ЗСУ. Рятувальною службою Севастополя наразі не зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури,– зазначив він.



Оновлено. Військовий аеродром «Бельбек» у Криму знову горить, повідомляє Astra з посиланням на очевидців.



«Кримський вітер» із посиланням на джерело пише, що на аеродромі поцілили у паливний склад, почалася пожежа.

❗Військовий аеродром «Бельбек» у Криму знову горить, повідомляє Astra з посиланням на очевидцівhttps://t.co/FjojdvPazj pic.twitter.com/5XSzGRQxp0 — Новини Донбасу (@novostidnua) May 15, 2024

Нагадаємо, в ніч проти 15 травня завдано удару ракетами, ймовірно ATACMS, по військовому аеродрому «Бельбек» у Севастополі. Відомо про ураження комплексу ППО С-400, є загиблі та поранені російські військові.