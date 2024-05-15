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Аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі вночі атакували ракетами: виникли пожежі

15 травня 2024, 09:25

Аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі вночі атакували ракетами: виникли пожежі

Вночі був атакований аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі. Фото: «Кримський вітер» Вночі був атакований аеродром «Бельбек» в окупованому Севастополі. Фото: «Кримський вітер»

15 травня близько 1:55 пролунали вибухи неподалік аеродрому «Бельбек» в окупованому Севастополі. Про це повідомили у Telegram-каналі «Кримський вітер».

За інформацією каналу, ймовірно, працювала російська ППО, а тоді протягом 15 хвилин лунали вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Місцеві жителі бачили заграву.

Багато осередків пожеж зафіксували супутники на аеродромі «Бельбек» минулої ночі. Це випливає із даних на інтерактивній карті пожеж проєкту NASA FIRMS.

Пізніше в Telegram-каналі «Кримський вітер» з посиланням на дані супутникової зйомки повідомили, що через годину після закінчення ракетної атаки на аеродромі «Бельбек» осередків пожеж біля стоянок літаків стало в рази більше, а пожежі – сильніші.

 

Як розповіли в Telegram-каналі ASTRA з посиланням на місцевих жителів, ракет було близько 20.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив масовану ракетну атаку на Севастополь та роботу російської ППО над акваторією Чорного моря та неподалік аеродрому «Бельбек».

Нагадаємо, що вранці 21 квітня окупований Севастополь зазнав ракетного обстрілу, а ціллю могли стати російські великі десантні кораблі.

 

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