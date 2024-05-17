5 жителів Донеччини постраждали через російські обстріли

За 16 травня росіяни поранили п'ятьох жителів Донецької області у Михайлівці. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



У пресслужбі Донецької обласної прокуратури заявили, що село Михайлівка атакували російською реактивною системою залпового вогню «Смерч».







Пізніше у Міненерго уточнили, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до шести людей.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже перевищила 6 850 осіб.



За офіційними даними, на цей час окупанти вбили 1 962 людини та поранили 4 895 цивільних. Раніше, 15 травня, росіяни вбили двох жителів Донецької області в селі Карлівка.