Пошкоджені будинки та адмінбудівлі: Філашкін розповів про наслідки російських атак у Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські війська 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Під російським ударом опинилися три райони регіону – є постраждалі та жертва, а також багато пошкоджень. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, ситуація в Донецькій області наступна:





Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Єлизаветівка і Катеринівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому і 2 будинки у Гірнику, під вогнем Ганівка, Успенівка і Курахове. У Селидовому пошкоджена адмінбудівля.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 господарчих будівель. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і 2 інфраструктурні об'єкти.





Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 1 адмінбудівлю; у Північному 3 людини поранені та 3 будинки пошкоджені. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську пошкоджені 3 будинки та нежитлову споруду.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 22 травня атакувала Донеччину. Внаслідок ударів одна людина загинула, також відомо про 4 постраждалих.