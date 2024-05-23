Повреждены дома и админздания: Филашкин рассказал детали российских атак в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под российским ударом оказались три района региона, вследствие этого есть пострадавшие и жертва, также много повреждений. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По уточненной информации, ситуация в Донецкой области слеующая:





Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Парасковиевка, Елизаветовка и Екатериновка. В Кураховской громаде повреждены 2 дома в Остром и 2 дома в Горняке, под огнем Ганивка, Успеновка и Курахово. В Селидово повреждено админздание.





Краматорский район. В Лимане повреждены 5 хозяйственных построек. В Константиновке повреждены 4 частных дома и 2 инфраструктурных объекта.





Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и 1 админздание; в Пивничном 3 человека ранены и 3 дома повреждены. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 2 инфраструктурных объекта. В Северске повреждены 3 дома и нежилое сооружение.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 22 мая атаковала Донетчину. В результате ударов один человек погиб, также известно о 4 пострадавших.