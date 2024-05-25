Війська РФ вдарили по центру Харкова. Відомо про 18 постраждалих

Наслідки удару по центру Харкова. Фото: прокуратура

Російські війська сьогодні, 25 травня, близько 19:00 завдали ракетного удару центру Харкова. Відомо про 18 постраждалих, серед яких 13-річний хлопчик.



Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.



Зафіксовано влучення по офісній будівлі.



Отримали ушкодження також адміністративні будівлі, супермаркети, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об'єкти.



За попередніми даними, війська РФ завдали удару по Харкову ракетою типу С-300.

А це наслідки ракетного удару по центру Харкова. Відомо про 18 постраждалих, серед яких 13-річний хлопецьhttps://t.co/vWGVNNsjTS pic.twitter.com/I8jSbxMGBy — Новини Донбасу (@novostidnua) May 25, 2024

Вдень 25 травня війська РФ вдарили двома авіабомбами по будівельному гіпермаркету у Харкові. Вже відомо про 4 загиблих та 40 поранених.