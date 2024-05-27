Орловську область РФ атакували дрони: є загиблий та постраждалі

Під час сьогоднішньої атаки на Орловську область РФ є загиблий та постраждалі. Крім того, пошкоджено АЗС. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Кличков.



«Сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БПЛА на територію паливно-заправної станції у місті Лівни», — зазначив він.



За словами Кличкова, пошкоджено частину фасаду адміністративної будівлі, до місця пригоди прибули рятувальники пожежної частини, трохи згодом на території АЗС сталося падіння ще одного БПЛА, що спричинило смерть цивільної людини.



Відомо про загибель водія 8-ї обласної пожежної частини. Ще троє співробітників служб постраждали.



У Міністерстві оборони РФ заявили, що сьогодні над територією Орловської області нібито збили шість дронів.



Раніше ми писали, що під російським Орськом в Оренбурзькій області, сталося падіння дрона.