Российскую Орловскую область атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие

В ходе сегодняшней атаки на Орловскую область РФ есть погибший и пострадавшие. Кроме того, повреждена АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.



«Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны», — отметил он.



По словам Клычкова, повреждена часть фасада административного здания, к месту происшествия приехала пожарная часть, чуть позже на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА, что повлекло за собой смерть гражданского.



Известно о гибели водителя 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.



В Министерстве обороны РФ заявили, что сегодня над территорией Орловской области якобы сбили шесть дронов.



Ранее мы писали, что под российским Орском, расположенным в Оренбургской области, произошло падение дрона.