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Российскую Орловскую область атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие

27 мая 2024, 10:44

Российскую Орловскую область атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие

В ходе сегодняшней атаки на Орловскую область РФ есть погибший и пострадавшие. Кроме того, повреждена АЗС. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны», — отметил он.

По словам Клычкова, повреждена часть фасада административного здания, к месту происшествия приехала пожарная часть, чуть позже на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА, что повлекло за собой смерть гражданского.

Известно о гибели водителя 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

В Министерстве обороны РФ заявили, что сегодня над территорией Орловской области якобы сбили шесть дронов.

Ранее мы писали, что под российским Орском, расположенным в Оренбургской области, произошло падение дрона

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