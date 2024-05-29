Сили ППО збили майже всі дрони-камікадзе над Україною — Олещук

Російська армія вкотре сьогодні вночі, 29 травня, вдарила по території України ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 13 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з району Приморсько-Ахтарськ — РФ», — зазначив він.





За словами Олещука, внаслідок протиповітряного бою збиті 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.



До відбиття повітряного нападу противника залучалися винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.



Раніше ми писали, що 28 травня о 21.30 армія РФ двома авіабомбами УМПБ Д-30 атакувала місто Селидове Донецької області.