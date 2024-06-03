Армія РФ завдала масованого ракетного удару по Харківщині: є жертва та постраждалі

Російські війська цієї ночі, 3 червня, завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді Харківської області, пошкоджено базу відпочинку. Відомо про жертву та постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За уточненою інформацією, загарбники вдарили по регіону заздалегідь за допомогою п'яти ракет.



«В результаті сталися влучання на територію комплексу відпочинку, пошкоджено будинки, загинув один цивільний чоловік», — зазначив він.



Синєгубов уточнив, що отримали поранення чоловік та жінка.



Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу російськими військами ракетами С-300/С-400 п'ятиповерхового будинку у Харкові 31 травня загинули п'ятеро людей.