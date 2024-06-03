У Костянтинівці рятувальники знешкодили дві авіабомби, що не розірвалися

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вивезли та знешкодили дві російські авіабомби, які були виявлені на території міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомляє ДСНС.
Наголошується, що піротехніки знешкодили дві нерозірвані авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-250.
«Піротехнічна група ДСНС знешкодила авіабомби, виявлені мешканцями міста Костянтинівка Краматорського району. Боєприпаси було вивезено та знищено», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що 1 червня російські військові тричі намагалися наблизитись до Костянтинівки.
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