У Костянтинівці рятувальники знешкодили дві авіабомби, що не розірвалися

Піротехніки знешкодили дві авіабомби, що не розірвалися в Костянтинівці Донецької області. Фото: ДСНС у Донецькій області

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) вивезли та знешкодили дві російські авіабомби, які були виявлені на території міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомляє ДСНС.

Наголошується, що піротехніки знешкодили дві нерозірвані авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-250.

«Піротехнічна група ДСНС знешкодила авіабомби, виявлені мешканцями міста Костянтинівка Краматорського району. Боєприпаси було вивезено та знищено», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 1 червня російські військові тричі намагалися наблизитись до Костянтинівки.