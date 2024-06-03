В Константиновке спасатели обезвредили две неразорвавшиеся авиабомбы

Пиротехники обезвредили две неразорвавшиеся авиабомбы в Константиновке Донецкой области. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вывезли и обезвредили две российские авиабомбы, которые были обнаружены на территории города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что пиротехники обезвредили две неразорванные авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250.

«Пиротехническая группа ГСЧС обезвредила авиабомбы, обнаруженные жителями города Константиновка Краматорского района. Боеприпасы были вывезены и уничтожены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 июня российские военные трижды пытались приблизиться к Константиновке.