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В Константиновке спасатели обезвредили две неразорвавшиеся авиабомбы

03 июня 2024, 09:58

В Константиновке спасатели обезвредили две неразорвавшиеся авиабомбы

Пиротехники обезвредили две неразорвавшиеся авиабомбы в Константиновке Донецкой области. Фото: ГСЧС в Донецкой области Пиротехники обезвредили две неразорвавшиеся авиабомбы в Константиновке Донецкой области. Фото: ГСЧС в Донецкой области

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вывезли и обезвредили две российские авиабомбы, которые были обнаружены на территории города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что пиротехники обезвредили две неразорванные авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250.

«Пиротехническая группа ГСЧС обезвредила авиабомбы, обнаруженные жителями города Константиновка Краматорского района. Боеприпасы были вывезены и уничтожены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 июня российские военные трижды пытались приблизиться к Константиновке.

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