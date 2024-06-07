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Путін озвучив тактику російських військ на Донбасі, але про «м'ясні штурми» не згадував

07 червня 2024, 20:56

Путін озвучив тактику російських військ на Донбасі, але про «м'ясні штурми» не згадував

Президент РФ Володимир Путін визнав, що Росії не вистачає живої сили для того, щоб швидко захопити всю Донецьку область та частину Харківщини. При цьому він стверджує, що в Росії не проводитимуть мобілізації, тому що війська використовують тактику видавлювання української армії з території Донбасу.

«Але ми дотримуємося, як я сказав, іншої тактики — ми витискаємо супротивника з тих територій, які мають бути поставлені під наш контроль», — сказав Путін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

При цьому керівник Кремля не згадав про популярну тактику російських командирів, коли для захоплення території на штурм українських позицій буквально женуть невеликі групи солдатів. Таку тактику експерти порівнюють із тактикою радянських командирів за часів Другої світової війни. Такі дії називають «м'ясними штурмами». Про це вже неодноразово свідчили українські військові, які відбивають атаки окупанта.

 

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