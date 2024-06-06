У Вовчанську Сили оборони взяли в полон цілу групу російських штурмовиків

У Вовчанську Харківської області було взято в полон групу штурмовиків армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі 36 ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білінського.
«Під час блискавичної контратаки морпіхів-Бєлінківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів із російських тортурних», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що українські прикордонники бригади «Помста» відбили штурм російських окупантів на Бахмутському напрямку, знищивши велику кількість військової техніки та живої сили.
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