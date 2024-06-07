Путин озвучил тактику российских войск на Донбассе, но о «мясных штурмах» не упоминал

Президент РФ Владимир Путин признал, что России не хватает живой силы для того, чтобы быстро захватить всю Донецкую область и часть Харьковской. При этом он утверждает, что в России не будут проводить мобилизацию, потому что войска используют тактику выдавливания украинской армии с территории Донбасса.



«Но мы придерживаемся, как я сказал, другой тактики — мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль», — сказал Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.



При этом руководитель Кремля не вспомнил о популярной тактике российских командиров, когда для захвата территории на штурм украинских позиций буквально гонят небольшие группы солдат. Данную тактику эксперты сравнивают с тактикой советских командиров во времена Второй мировой войны. Такие действия называют «мясными штурмами». Об этом уже неоднократно свидетельствовали украинские военные, отражающие атаки оккупанта.