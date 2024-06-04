Кабінет міністрів готує список спеціальностей, які не підлягають мобілізації

Кабмін готує перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до лав ЗСУ. Про це заявив голова підкомітету ВР з питань нацбезпеки Федір Вениславський у коментарі Times of Ukraine.

Він підкреслив, що бронюватимуть від мобілізації професії, а не конкретних людей, і наголосив, що в основному це будуть працівники критичних галузей промисловості.

«На рівні комітету ми розглядали алгоритми бронювання, намагалися чітко визначити перелік професій та посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових. Щоб не бронювалися особи, а лише спеціалісти, необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу», — сказав Веніславський.

Веніславський уточнив, що список посад має бути складений цього тижня.

Визнані критично важливими для економіки України оборонні підприємства, які законно можуть бронювати до 100% працівників, закликали владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних до ТЦК та СП.

Раніше повідомлялося, що, за даними на 29 травня, понад 1,3 мільйона військовозобов'язаних українців уже оновили свої дані. Про це розповіли у міністерстві оборони України. За словами речника відомства Дмитра Лазуткіна, приблизно 25-28,5% з них мають відстрочку або бронювання.