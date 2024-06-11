ППО, ракети та боєприпаси: Німеччина передасть військову допомогу Україні

Шольц розповів про постачання озброєння та ППО Україні. Фото: соцмережі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що найближчим часом Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Про це він розповів сьогодні, 11 червня, на конференції з відновлення, що триває у Берліні.



Відомо, що Німеччина з початку повномасштабного вторгнення надала Україні військову допомогу на суму 30 мільярдів євро.



За словами німецького лідера, «сильна та вільна європейська Україна переможе російський імперіалізм». Крім того, Шольц повідомив про нові постачання озброєння.



«Найбільша потреба української армії зараз — це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо до України третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси», — заявив він.





Раніше ми писали, що Фінляндія передала Україні нові зразки свого озброєння.