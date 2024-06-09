Финляндия передала Украине новейшее оружие

Стало известно, что Финляндия передала нашей стране новые образцы своего вооружения. Об этом рассказал начальник вооружения Сил обороны Финляндии, генерал-майор Микко Хейсканен, передает издание Yle.



«Украинские войска испытывают некоторые из новейших технологий финской оборонной промышленности», — отметил он.



По словам генерала, часть этого оборудования настолько новая, она еще находится на стадии разработки, но отзывы о нем пока положительные.



Хейсканен подчеркнул, что резервы на производство, сделанные Оборонными силами для финских компаний, могут быть активированы для использования в поддержку Украины. Для этого нужна политическая воля и дополнительное финансирование.



Как отмечается, Финляндия входит в число ведущих мировых доноров военной помощи Украине, причем финансовая поддержка страны неуклонно растет с начала полномасштабной войны. В прошлом году общая сумма помощи составила 1,4 миллиарда евро.



Ранее мы писали, что президент США Джо Байден в Париже, где проходила церемония чествования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, анонсировал новый пакет помощи Украине стоимостью $225 млн.