Кабмін ухвалив постанову: кого в Україні не мобілізують

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 650 від 5 червня, оновивши правила бронювання від мобілізації, яка набула чинності 8 червня.

Бронювання підлягають всі військовозобов'язані, які обіймають посади:

державної служби категорії «А»; штатних працівників патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; керівників обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій у разі їх утворення);

державної служби категорії «Б», але у яких тимчасово покладено виконання обов'язків з посади державної служби категорії «А».

Бронювання підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в судах, Конституційному Суді України, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, ДСА:

1) на посадах державної служби: категорії «А» – всі військовозобов'язані; категорій «Б», «В» – 50 відсотків кількості військовозобов'язаних цих категорій;

2) на посадах патронатної служби державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, – всі військовозобов'язані;

3) на інших посадах (крім посад, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, а також посад, передбачених пунктом 18 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») – 50 відсотків загальної кількості військовозобов'язаних.

Постанова №650 дозволяє забронювати від військової служби до ЗСУ:

кінцевих бенефіціарів критично важливих підприємств;

членів наглядових рад компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому вартість активів або розмір чистого доходу має перевищувати 200 млн гривень;

членів наглядової ради компаній особливо важливих для економіки. Вартість активів має перевищувати 2 млрд гривень або чистий річний дохід понад 1,5 млрд гривень;

протезистів-ортозистів, техніків-протезистів, інженерів та механіків протезно-ортопедичних виробів за умови виконання не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці.

Крім того, бронюванню підлягають усі військовозобов'язані на посадах голів обласних, районних, районних міських рад, сільських, селищних та міських голів.



Не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню:

підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, що здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання;

підприємств, установ та організацій, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядні організації;

технічних працівників, які включені наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд, перелік яких затверджується обласними військовими адміністраціями за погодженням з Міноборони;

підприємств, установ та організацій, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу; спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, закордонних дипломатичних установ України;

представництв міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.



Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номери телефону, e-mail та адресу проживання.