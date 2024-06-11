Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Кабмін ухвалив постанову: кого в Україні не мобілізують

11 червня 2024, 18:04

Кабмін ухвалив постанову: кого в Україні не мобілізують

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 650 від 5 червня, оновивши правила бронювання від мобілізації, яка набула чинності 8 червня.

Бронювання підлягають всі військовозобов'язані, які обіймають посади:

  • державної служби категорії «А»; штатних працівників патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України; керівників обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій у разі їх утворення);
  • державної служби категорії «Б», але у яких тимчасово покладено виконання обов'язків з посади державної служби категорії «А».

Бронювання підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в судах, Конституційному Суді України, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, ДСА:

1) на посадах державної служби: категорії «А» – всі військовозобов'язані; категорій «Б», «В» – 50 відсотків кількості військовозобов'язаних цих категорій;

2) на посадах патронатної служби державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, – всі військовозобов'язані;

3) на інших посадах (крім посад, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, а також посад, передбачених пунктом 18 частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») – 50 відсотків загальної кількості військовозобов'язаних.

Постанова №650 дозволяє забронювати від військової служби до ЗСУ:

  • кінцевих бенефіціарів критично важливих підприємств;
  • членів наглядових рад компаній, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому вартість активів або розмір чистого доходу має перевищувати 200 млн гривень;
  • членів наглядової ради компаній особливо важливих для економіки. Вартість активів має перевищувати 2 млрд гривень або чистий річний дохід понад 1,5 млрд гривень;
  • протезистів-ортозистів, техніків-протезистів, інженерів та механіків протезно-ортопедичних виробів за умови виконання не менше 50% норми робочого часу за останні три місяці.

Крім того, бронюванню підлягають усі військовозобов'язані на посадах голів обласних, районних, районних міських рад, сільських, селищних та міських голів.

Не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню:

  • підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, що здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання;
  • підприємств, установ та організацій, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядні організації;
  • технічних працівників, які включені наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва;
  • підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд, перелік яких затверджується обласними військовими адміністраціями за погодженням з Міноборони;
  • підприємств, установ та організацій, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу; спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, закордонних дипломатичних установ України;
  • представництв міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.


Раніше ми писали, що 18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номери телефону, e-mail та адресу проживання.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Події
Мобілізація

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:08
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
11:38
Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром
10:57
Вночі під обстріл потрапила Миколаївка, що неподалік Слов'янської ТЕС
09:55
За пів року на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу
08:03
Бійці ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку
07:32
Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені
23:29
Головне за день: Часів Яр хочуть взяти в кліщі. Вибухи у Криму
20:24
«Донбас Арена» в Донецьку стала боржницею за послуги ЖКГ
18:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:59
Перукарку з Донецька, яку РФ звинувачує у «підготовці до теракту», перевели до карцеру: причина — лягла на ліжко
13:57
Постраждав житель Донецька після скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
13:54
Присягнули на вірність окупантам: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати довічний термін
13:11
ЗСУ атакували зенітно-ракетні дивізіони РФ в окупованому Криму: уражені системи С-300/С-400
11:52
В Україну з РФ вдалося повернути неповнолітню дівчину
10:29
Російські війська намагаються взяти Часів Яр у кліщі — ВСУ
08:02
Покровський напрямок залишається найнапруженішим — Генштаб
23:55
Кадиров заявив про захоплення села в Сумській області. Місцева влада спростовує
23:19
Головне за день: ЗСУ вперше уразили винищувач СУ-57. Шахтарі у Луганську – без зарплати
20:51
Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок бойових дій в окупованому Донецьку
10:52
Внаслідок обстрілу окупованого Луганська шестеро людей загинули, 60 — дістали поранення
усі новини
20:04
В «Укренерго» розповіли, коли 8 червня відключатимуть світло по всій Україні
19:20
У московській лікарні помер зрадник та колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора після збройного нападу
18:04
Кабмін ухвалив постанову: кого в Україні не мобілізують
18:04
У Москві катаною зарізали колишнього начальника окупаційної «міліції» Краматорська та ставленика Стрєлкова
17:08
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
16:50
У Дружківці готують до запуску ще шість ліфтів
16:36
З окупованої Херсонщини на зруйнований міст вийшла жінка. Вона хоче потрапити в український Херсон
15:57
ЗСУ ракетами HIMARS вдарили по складу боєприпасів у Бєлгородській області: знищено БК та техніку росіян
15:47
ППО, ракети та боєприпаси: Шольц передасть військову допомогу Україні
14:50
РФ знищила 80 відсотків теплової генерації України — Зеленський
14:49
ЄС ще на рік продовжив тимчасовий захист для українців
12:51
США скасовує заборону на передачу зброї бригаді «Азов»
12:50
В ОСУВ «Хортиця» спростували захоплення села Іванівське армією РФ
11:59
Як повідомити про факт смерті пенсіонера: інструкція ПФУ
11:38
Війська РФ захопили село Іванівське під Часовим Яром
11:19
РФ 15 разів обстріляла Донецьку область: Філашкін показав наслідки атак
10:57
Вночі під обстріл потрапила Миколаївка, що неподалік Слов'янської ТЕС
09:57
Російський Су-34 розбився у Північній Осетії, пілоти загинули
09:55
За пів року на окупованій території Луганщини пожежі знищили майже 7 тисяч гектарів лісу
08:59
На Донеччині за добу загинула одна людина, ще дев’ятеро — постраждали
усі новини
ВІДЕО
Жителька Херсонщини залишила окуповану територію. Фото: З окупованої Херсонщини на зруйнований міст вийшла жінка. Вона хоче потрапити в український Херсон
11 червня, 16:36
Шольц розповів про постачання озброєння та ППО Україні. Фото: соцмережі ППО, ракети та боєприпаси: Шольц передасть військову допомогу Україні
11 червня, 15:47
Вночі росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області керовану авіабомбу КАБ-500. Є поранені, багато квартир зруйновано. Фото: «Типова Костянтинівка»/Тelegram Вночі Костянтинівка зазнала російського обстрілу: є поранені
11 червня, 07:32
Пожежі в лісах Донбасу: міни та розтяжки заважають гасити вогонь ► Пожежі в лісах Донбасу: міни та розтяжки заважають гасити вогонь ►
10 червня, 22:58
Снайпери ССО знищили групу росіян на Херсонському напрямку. Фото: кадр із відео На Херсонському напрямку снайпери ССО знищили групу російських військових
10 червня, 09:35
У Бєлгороді пожежа. Фото: соцмережі У Бєлгородській області РФ після обстрілу спалахнув склад боєприпасів
09 червня, 15:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір