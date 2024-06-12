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США передадуть Україні ще один ЗРК Patriot

12 червня 2024, 07:38

США передадуть Україні ще один ЗРК Patriot

Президент США схвалив передачу Україні ще одного комплексу Patriot. Фото: Wikipedia Президент США схвалив передачу Україні ще одного комплексу Patriot. Фото: Wikipedia

Президент США Джо Байден ухвалив рішення після низки зустрічей і дебатів про відправку в Україну вже другого американського зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на неназваних високопосадовців американської адміністрації та військових.

Зазначається, що рішення Байдена ухвалено ще минулого тижня після зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів щодо задоволення невідкладних потреб України у протиповітряній обороні, не ставлячи під загрозу боєздатність США.

«Нова система Patriot — друга, яку Сполучені Штати надіслали в Україну — надійде з Польщі, де вона захищала ротаційні сили американських військ, які повертатимуться до Сполучених Штатів», — повідомили чиновники.

За словами американських офіційних осіб, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів залежно від технічного обслуговування чи модифікацій, яких вона потребує.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що невдовзі передасть Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.

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