Над переведенням до іншого регіону ніхто не замислюється: у поліції Донеччини розповіли про свою роботу

Евакуація мирних жителів із прифронтового Часового Яру Донецької області досі триває. Як зазначив в.о. начальника управління з комунікацій поліції Донецької області Павло Дяченко, це дуже складно.



Підрозділ поліції «Білий янгол» поки має змогу заїжджати до міста та вивозити звідти охочих. Проте, як повідомлялося раніше, Дяченко підтвердив, що місцеві жителі не хочуть виїжджати.



В інтерв'ю «Новинам Донбасу» він повідомив, що поки на Донеччині вистачає груп поліцейських для оперативної роботи в громадах. Групи формують, зокрема, залежно від ситуації на фронті.



«Рішення ухвалюється керівництвом обласної поліції. З урахуванням тих чи тих обставин: де потрібне збільшення нарядів, де потрібна участь парамедиків або де потрібно провести евакуацію», — розповів Дяченко.



Відповідаючи на питання про складні умови роботи поліцейських, він підкреслив, що в області несуть службу люди, які усвідомлюють свою відповідальність. Про переведення до іншої області навіть не порушується питання, – каже Дяченко.



«Перевестися, це питання навіть не порушується, тобто тут сформовано такий колектив, коли всі виступають одне за одного. Тобто люди, які тут працюють, усвідомлюють свою необхідність, зону відповідальності та підставлять плече своєму побратиму, колезі у складній ситуації. Наприклад, після обстрілу Покровська, коли було травмовано поліцейських, ніхто ж не побіг кудись, до інших районів. А всі ми намагалися допомагати як одне одному, так і цивільним», — розповів поліцейський.