Російська армія, ймовірно, прорвалася до східного передмістя Часового Яру – британська розвідка

Сухопутні війська Росії, ймовірно, досягли обмеженого прориву в східне передмістя Часового Яру. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
Росіяни також, ймовірно, захопили Іванівське – село на південний схід від Часового Яру. Повідомляється, що у тих районах ведуться запеклі бої. Російські війська, швидше за все, залишаться на східній стороні каналу, що проходить через місто, що є перешкодою для їхнього просування.
Цілком ймовірно, що армія РФ використовує спішену піхоту для зачистки передмістя Часового Яру, а рівень втрат серед росіян високий. ЗСУ повідомляють про артилерійські атаки на місто із застосуванням термобаричних боєприпасів.
Часів Яр, ймовірно, становить цінність для Росії через своє стратегічне становище на плато, а також через його історичне використання як логістичного вузла для ЗСУ.
Нагадаємо, що зараз основні зусилля армія РФ зосереджує на Покровському та Курахівському напрямках.
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