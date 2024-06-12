Філашкін повідомив, скільки людей продовжує жити у Часовому Яру та Красногорівці

Фото: Вадим Філашкін

У Часовому Яру на Донеччині залишаються 660 жителів, ще 346 — у Красногорівці. Дедалі важче заїжджати до цих міст, адже росіяни постійно їх обстрілюють. Щодо місцевих жителів, то багато хто не погоджується на евакуацію. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону.



«У Часовому Яру залишилося зараз 660 осіб, у місті Красногорівка — 346. На жаль, з кожним днем туди все важче заїжджати, бо ворог обстрілює з FPV-дронами та веде коригування по всіх транспортних засобах, які заїжджають. Ті люди, які там лишилися, виїжджати не хочуть. Тільки завдяки підтримці військових вдається завезти гуманітарну, медичну допомогу, щоб їх підтримати», — розповів Філашкін.



За його словами, кожен охочий може приїхати до Краматорська чи Покровська, а вже звідти евакуаційним потягом вирушити до безпечного регіону України.



Раніше ми писали, що на Донеччині триває евакуація жителів до безпечніших регіонів України. Нещодавно дев'ятеро громадян з Селидівської громади виїхали на захід України, до Львова.