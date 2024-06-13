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Литва передає Україні бронетранспортери М113

13 червня 2024, 08:25

Литва передає Україні бронетранспортери М113

Уряд Литви схвалив передачу 14 бронетранспортерів М113 Збройним силам України. Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

«Передача бронетранспортерів М113 на безоплатній основі ініційована Міністерством національної оборони та Збройними силами Литви у відповідь на прохання українського уряду до союзників допомогти Збройним силам України у відбитті російської агресії», — йдеться у повідомленні.

У литовському відомстві також уточнили, що 13 червня міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас візьме участь у засіданні контактної групи у форматі «Рамштайн» з підтримки України та Ради України – НАТО у Брюсселі, де обговорюватимуться потреби України у військовій підтримці.

Очікується, що БТР прибуде до України наприкінці цього тижня.

У Міноборони Литві пояснили, що передані бронетранспортери призначені для посилення можливостей Збройних Сил України з розмінування та є безоплатним внеском Литви у підтримку, яку надає коаліція з розмінування на чолі з Ісландією.

БТР М113 це американський гусеничний бронетранспортер, перша серійна військова машина з алюмінієвим корпусом.

Він має стандартне передньомоторне компонування, з розміщенням моторного відділення у правій лобовій частині, трансмісійного відділення у лобовій частині, відділення управління у лобовій частині зліва, а об'єднаного бойового та десантного відділення — у кормовій частині машини.

Озброєння M113 у варіанті бронетранспортера складається з одного 12,7 мм кулемета M2HB. Кулемет розміщується на командирській башті у турельній установці. Боєкомплект кулемета складається з 2000 набоїв у стрічках по 100 штук.

Екіпаж M113 складається з двох осіб: механіка-водія та командира, крім них бронетранспортер може штатно перевозити 11 десантників.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ Німеччини анонсували передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot, також Київ отримає допомогу на 500 млн євро.

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