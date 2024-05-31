Германия предоставит еще одну систему Patriot Украине

В Министерстве иностранных дел Германии сообщили о передаче Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot, кроме того, Киев получит помощь на 500 млн евро. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ведомства.

«Укрепление противовоздушной обороны Украины остается крайне важным. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 миллионов евро. Вместе мы должны сохранять нашу твердую поддержку и приверженность», — говорится в сообщении.



Глава немецкого оборонного ведомства Анналена Бербок отметила, что международное право однозначно: государства, подвергшиеся нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязаны защищать своих граждан.



«Наша военная поддержка Украины соответствует этим принципам. Мы придерживаемся принципа «один за всех, все за одного». Жестокая агрессия Путина против Украины и его провокации на внешних границах ЕС и НАТО требуют нашего непоколебимого единства», — подытожила она.



Ранее мы писали, что правительство Швеции представило новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (более 1 миллиарда евро), к слову, он является самым большим на сегодня.